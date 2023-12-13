Латвия в коммуникации со странами Глобального Юга должна опровергать ложные утверждения России о войне в Украине и другие вещи, заявил сегодня министр иностранных дел Кришьянис Кариньш на совместном заседании комиссий Сейма по иностранным делам и по европейским делам.

Он подчеркнул, что наряду с работой Латвии по укреплению НАТО и Европейского союза (ЕС), нам нужны друзья и в других регионах мира. Поэтому Латвия будет активизировать контакты с Глобальным Югом, то есть со странами Центральной и Южной Америки, Африки и Азии.

В этих странах сейчас "очень успешно" распространяется российский нарратив о войне на Украине. В то же время переговоры с представителями Глобального Юга Карыньш оценивает положительно. Представители этих стран отмечают, что Россия "говорит совсем другое" о своей войне против Украины, поэтому Латвии необходимо указать на то, что происходит на самом деле, чтобы опровергнуть утверждения России, сказал министр иностранных дел.

Кариньш также подчеркнул, что мир становится все более нестабильным: Россия продолжает войну против Украины, идет война Израиля с "Хамас", а Россия укрепляет свои позиции в некоторых частях Африки.

Министр иностранных дел отметил, что военная машина России работает на полную мощность, так как Россия переходит к военной экономике. Кариньш считает, что Россия не производит самое точное оружие в мире, но производит оружие в огромных масштабах.

Безопасность Латвии в этой ситуации определяют несколько факторов, в том числе членство в ЕС и НАТО, присутствие на нашей территории объединенной группы из десяти стран-союзников, а также другие союзники - американские войска и датские ротационные силы, отметил политик. Канадские политики также недавно подтвердили, что будут работать над увеличением сил в Латвии до уровня бригады.

Кариньш подчеркнул, что мы увеличили оборонный бюджет на 2024 год до 2,4% от ВВП, а в 2027 году перейдем к 3% от ВВП.

Также министр напомнил, что мы финансируем закупку систем ПВО и артиллерии береговой обороны, ввели Службу государственной обороны, и число военнослужащих растет.

Кариньш также обратил внимание на продвижение Западом отношений с Грузией и Арменией, которые, как говорят, глубоко разочарованы Россией за отсутствие необходимой поддержки в регионе и теперь очень активно ищут связи с западными странами.

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