Комиссия по запросам Сейма сегодня отклонила запрос "Объединенного списка" (ОС) к премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") о разнице в стоимости специальных авиарейсов экс-премьера, нынешнего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") в аналогичные пункты назначения.

Оппозиционные политики попросили предоставить больше информации о финансируемых ЕС специальных поездках с участием Кариньша - их времени, отдельно о расходах на питание и других деталях.

ОС привел примеры разницы в стоимости, например, одна поездка делегации Кариньша в Германию обошлась в 27 000 евро, а другая - в 42 600 евро.

Депутат Эдвард Смилтенс (ОС) заявил, что прежние ответы на вопросы были частичными, противоречивыми или вообще не были даны. Важный вопрос, кто принимал решения об использовании специальных рейсов, так как в интервью Кариньш перекладывает ответственность на собственную команду.

Объясняя структуру расходов на полеты, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис сказал, что в каждом конкретном случае на расходы влияют различные факторы - пункт назначения, конкретный самолет, место вылета, регламент рабочего времени пилотов и т. д.

Цитсковскис отметил, что решения принимаются исходя из необходимости, и в первую очередь оценивается наличие регулярных рейсов. Также необходимо учитывать фактор неопределенности, поскольку точное время начала и окончания зарубежных визитов зачастую неизвестно.

Кариньш заявил, что речь идет о времени сразу после Covid-19, когда возобновились личные визиты. Сейчас рейсы восстановлены, частота полетов такая же, как и раньше, но тогда ситуация была другой.

Бывший премьер-министр признал, что до него были премьер-министры, менее активные на международной арене, но в то время было необходимо проявить активность в оказании поддержки Украине.

Депутат Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте") считает, что бывший премьер-министр живет в отрыве от жизни латвийского общества. По словам депутата, Латвия находится на последнем месте по многим позициям, в стране не хватает денег. "Вы живете несоразмерно как представитель своей страны. Если бы вы были государственным мужем, вы бы ушли в отставку", - сказала оппозиционный политик.

Уже сообщалось, что специальные перелеты делегаций во главе с Кариньшем в период полномочий премьер-министра с 2021 по сентябрь 2023 года, на которые, по данным Госканцелярии, из государственного бюджета было потрачено 613 830 евро, вызвали критику со стороны части общества. По мнению Кариньша, такие полеты были необходимы для того, чтобы Латвия была представлена на международных встречах.

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