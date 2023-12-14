В четверг, 14 декабря, в Латвии ожидается пасмурная погода, иногда будет выглядывать солнце, местами
пройдет снег, прогнозируют синоптики.
Также местами ожидается туман. Слабый ветер сохранится. Максимальная температура воздуха составит +2..-3 градуса.
Днем условия движения по асфальтированным дорогам улучшатся, но к вечеру во многих местах возобновится образование наледи.
В Риге ожидается пасмурная погода, без осадков. При слабом ветре температура воздуха составит -1 градус.
На погоду влияет низкое давление. Атмосферное давление поднялось до 1012-1013 гектопаскалей на уровне моря.
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