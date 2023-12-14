Для поддержки Украины планируется создать Коалицию дронов. Об этом после визита в Украину сообщил в соцсети "X" министр обороны Латвии Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым обсуждалась только текущая ситуация на фронте.

Чтобы поддержать Украину в сфере все более важных военных операций, планируется создать Коалицию дронов. Также планируется продолжить военную поддержку и обучение украинских солдат.

Спрудс обсудил возможности сотрудничества двух стран в сфере стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией с секретарем Совета национальной безопасности Украины Алексеем Даниловым.

Латвия поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО, отмечая и подчеркивая, что Украина должна как можно скорее стать 33-м государством-членом НАТО.

Noslēgusies vizīte Ukrainā. Tikšanās laikā ar Ukrainas aizsardzības ministru Rustemu Umerovu pārrunājām aktuālo situāciju frontē. Lai atbalstītu Ukrainu arvien svarīgākā karadarbības jomā, veidosim Dronu koalīciju. Turpināsim arī militāro atbalstu un Ukrainas karavīru… pic.twitter.com/qaN1w6UXya — Andris Spruds (@AndrisSpruds) December 13, 2023

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