Для поддержки Украины планируется создать Коалицию дронов. Об этом после визита в Украину сообщил в соцсети "X" министр обороны Латвии Андрис Спрудс ("Прогрессивные").
Во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым обсуждалась только текущая ситуация на фронте.
Чтобы поддержать Украину в сфере все более важных военных операций, планируется создать Коалицию дронов. Также планируется продолжить военную поддержку и обучение украинских солдат.
Спрудс обсудил возможности сотрудничества двух стран в сфере стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией с секретарем Совета национальной безопасности Украины Алексеем Даниловым.
Латвия поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО, отмечая и подчеркивая, что Украина должна как можно скорее стать 33-м государством-членом НАТО.
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