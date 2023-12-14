Из-за погоды в Больнице травматологии и ортопедии в Риге — небывалый наплыв пациентов: после выходных в травпункт лечебного заведения обращались по 80-100 человек в сутки, сообщает портал Rus.LSM.lv со ссылкой на программу "Сегодня вечером". Сейчас пациентов стало поменьше, но впереди — оттепель и гололед.

Врачи-травматологи призывают жителей выбирать правильную обувь, не ездить на велосипедах и электросамокатах.

Как сообщила программа "Сегодня вечером", в среду, 13 декабря, в травмпункте была очередь из 7 человек, время ожидания врача составляло около полутора часов. Недавно было куда более напряженно: в очереди стояло примерно 40 человек, ждать им приходилось по 10 часов. Стационар и сейчас переполнен.

Больница травматологии и ортопедии в Риге пережила небывалый ранее наплыв пациентов. После выходных в травмпункт приходило по 80-100 пациентов в день не считая тех, кого привозили скорые.

Среди диагнозов последних дней стандартный набор для гололеда. Переломы голеностопного сустава, запястий, типичные переломы лучевой кости. У пожилых людей — переломы шейки бедра и ключицы.

"У больницы есть предел приема пациентов. И есть разница — это пациент с повреждением лодыжки или это пациент с переломом со смещением. Это два вида пациентов. Если одного мы можем быстро обработать, дать ему рекомендации и отправить домой, то второй случай занимает много времени, пока мы с таким пациентом не закончим", — пояснил rus.lsm.lv врач-резидент Больницы травматологии и ортопедии Янис Аудерс.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram