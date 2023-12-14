Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") заявила, что не собирается предлагать Сейму этого созыва новые инициативы, связанные с регулированием партнерских отношений. Об этом политик заявила в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3.

Из слов Либини-Эгнере следует, что пакет законопроектов о партнерских отношениях, утвержденный Сеймом в ноябре этого года — наилучшее решение, которое можно было принять в нынешней политической ситуации.

"Это основная причина, почему мы решили продвигать именно такой пакет, то есть все, что связывает отношения лиц с государством, взаимоотношения могут быть урегулированы в гражданско-правовых отншениях, и так это остается", — сказала министр юстиции.

Напомним, что Сейм не стал утверждать специальный закон о партнерстве, который традиционно не получал поддержку большинства парламента. На этот раз правительство подало в Сейм пакет из восьми законопроектов, вводящий новый институт партнерства путем внесения поправок в существующее законодательство. Непосредственно институт партнерства вводят поправки к Закону "О нотариате". Форма введения института партнерства через внесение поправок в действующие законы = более "мягкая", вызывающая меньше отторжения у политиков, придерживающихся консервативных воззрений, что и позволило принять решение.

Инесе Либиня-Эгнере подтвердила, что утверждение поправок было обязательством политических сил, сформировавших в сентябре этого года новое правительство: "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных".

Министерство юстиции не намерено выдвигать новые инициативы по регулированию партнерства во время работы Сейма этого созыва, сказала Либиня-Эгнере. В то же время ранее звучали предположения, что государству придется еще неоднократно вносить в законодательство поправки, связанные с институтом партнерства, поскольку ряд проблемных ситуаций остались неразрешенными. В частности, речь шла о том, что в партнерских отношениях — например, у однополых пар — уже сейчас есть дети, и необходимо на законодательном уровне оговорить их защиту.

Напомним, что сейчас идет сбор подписей за проведение референдума о провозглашении поправок к Закону "О нотариате", вводящих институт партнерства. Чтобы референдум состоялся — нужно собрать подписи 10% избирателей (около 155 тыс граждан страны). Сбор подписей, инициированный 34 депутатами от оппозиции, проходит с 7 декабря до 5 января. По прогнозам, собрать подписи не удастся. Пока ажиотажа нет, сроки короткие, и нет возможности подписаться электронно — только очно. В случае, если подписи не будут собраны, президент сможет провозгласить законы, и они вступят в силу 1 июля 2024 года.

Министр юстиции оценивает сбор подписей за приостановление принятого регламента партнерства как демократический процесс. Она заявила, что именно так оппозиционные политики выполняют свою работу, используя все законные методы.

Однако министр юстиции считает, что латвийское общество давно ждало регулирования партнерства и созрело для него. "Латвийское общество растет с течением временем, и несколько исследований показали, что такое регулирование необходимо", — сказала Либиня-Эгнере.

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