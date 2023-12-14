Экономический рост Латвии в следующем году должен составить не менее 3%, заявил в четверг, 14 декабря, министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Министр отметил, что, по прогнозам некоторых учреждений, в следующем году ВВП Латвии вырастет примерно на 2,4-2,6%, но рост должен быть более быстрым. "Мы должны сделать все, чтобы опередить эти прогнозы, чтобы экономический рост в следующем году составил как минимум около 3%", — сказал Валайнис.

Министр также подчеркнул, что для этого есть все условия. "Мы должны работать, мы должны очень разумно подходить к тому, как мы распоряжаемся государственными ресурсами, как мы их инвестируем. Тогда мы получим результат", — сказал Валайнис.

Он также отметил, что еще многое предстоит сделать для улучшения образования, предпринимательской среды и сокращения бюрократических проволочек.

Говоря о конкретных инвестиционных проектах, Валайнис отметил, что в настоящее время одна из международных компаний из Японии работает над открытием завода по производству шин в Лиепае, а в среду, 13 декабря, был подписан договор о сотрудничестве по производству водородных самолетов в Латвии.

Министр также сообщил, что поддерживает публикацию списка компаний, сотрудничающих с Россией, и что в настоящее время ведется работа над нормативно-правовой базой.

"В ближайшее время сменится руководство Центрального статистического управления, и с новым руководством могут появиться новые инициативы", — добавил министр экономики.

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