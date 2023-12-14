В четверг, 14 декабря, Сейм внес в окончательном чтении поправки к Закону "О референдумах местного самоуправления", отложив его вступление в силу с 1 января 2024 года на 1 сентября 2024 года.

Но даже с 1 сентября 2024 года по 1 августа 2025 года, до введения электронного онлайн-реестра избирателей, сбор подписей для инициирования референдума будет осуществляться в очном режиме, а голосование будет возможно с использованием регистрационных конвертов.

Следует отметить, что очередные выборы в самоуправления пройдут по всей Латвии в июне 2025 года. То есть, это означает, что до выборов практика проведения муниципальных референдумов будет внедрена, однако собирать подписи для проведения местных всенародных голосований можно будет только очно, а не электронно.

Ранее в политических кулуарах говорили, что инициирование муниципальных референдумов могло быть стать элементом предвыборных кампаний партий в 2025 году.

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, согласно поправкам, голосование с использованием регистрационных конвертов будет использоваться в тех случаях, когда информационные системы не могут быть использованы по соображениям безопасности или системы не будут работать. Методическую поддержку избирательным участкам в самоуправлениях будет оказывать Центральная избирательная комиссия.

Ранее политики предполагали, что собрать подписи граждан для предложения о проведении референдума можно будет с помощью портала услуг государственного управления "Latvija.lv".

Внесены изменения в целях обеспечения инициирования и проведения референдумов в самоуправлениях с 1 сентября до введения онлайн-реестра избирателей. Регистр избирателей планируется ввести 1 августа 2025 года с учетом технологической и организационной готовности, определенной ранее принятыми Сеймом поправками к Закону "О регистре избирателей".

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