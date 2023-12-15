Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") не видит никаких стратегических рисков того, что США могут прекратить оказывать поддержку безопасности Украины и Латвии.

В интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 он признал, что в каждой стране может быть свой внутриполитический и демократический процесс, в котором возникают противоречия мнений, особенно в предвыборный период. Однако до сих пор США играли незаменимую роль в укреплении безопасности Украины и Латвии, и даже сейчас нет сомнений, что эта поддержка продолжится, заявил Спрудс.

Политик также подчеркнул, что мы получали большую поддержку со стороны США во все времена, независимо от того, какой президент находился у власти, и независимо от внутриполитических страстей США в то время. США всегда укрепляли единство НАТО, даже если были какие-то внутренние дискуссии.

Поэтому Спрудс уверен, что США и дальше будут поддерживать безопасность как Украины, так и Латвии и региона.

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