Латвия заинтересована в том, чтобы Германия продолжала инвестировать в экономику страны, в том числе в проекты возобновляемой энергии, заявил в пятницу министр иностранных дел Кришьянис Кариньш на встрече с послом Германии в Латвии Кристианом Хельтом.

На встрече обсуждалось двустороннее сотрудничество, в том числе экономическое, особенно в сфере привлечения инвестиций, сообщили в МИД.

Министр также выразил удовлетворение тем, что Германия поддерживает обучение немецкому языку в Латвии.

Обсуждая актуальные вопросы международной повестки дня, министр иностранных дел и посол согласились с необходимостью сохранять единство западных и глобальных партнеров против проявлений межгосударственной агрессии. Министр и посол также согласились с необходимостью поддержки Украины.

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