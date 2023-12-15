Пассажирский поезд между Вильнюсом и Ригой будет курсировать каждый день. По информации Lietuvos geležinkeliai, дорога займет чуть более четырех часов.

Поезд литовского оператора пассажирских поездов LTG Link будет отправляться из Вильнюса утром, а из Риги — во второй половине дня. Первая поездка состоится уже 27 декабря.

Поезд будет отправляться из Вильнюса ежедневно в 6:30, из Кайшядориса — в 7:14, из Шяуляя — в 8:51, из Йонишкиса — в 9:30. Поезд прибывает в Елгаву в 10.06, а на Рижский Центральный вокзал — в 10.43.

Поезд из Риги в Вильнюс будет отправляться каждый день в 15:28, из Елгавы — в 16:08, из Шяуляя — в 17:21, а в Вильнюс прибывает — в 19:51.

Как рассказали представители LTG Link, компания в настоящее время готовится к запуску нового маршрута. Она предоставит всю информацию и начнет продажу билетов в начале следующей недели.

LTG Link получила сертификат безопасности от Железнодорожного агентства Европейского союза (ЕС), который подтверждает, что компания готова организовать международное сообщение между Литвой и Латвией.

В группу Lietuvos geležinkeliai входят управляющая железнодорожной сетью "LTG Infra", компания по перевозке пассажиров LTG Link и компания по перевозке грузов LTG Cargo.

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