В субботу, 16 декабря, ожидается облачная погода, по всей Латвии наступит оттепель, временами будет идти дождь или снег, в результате чего улицы станут скользкими, а с неочищенных крыш будут падать лед и снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем небо над Латвией будет преимущественно затянуто облаками, временами ожидаются осадки — в основном дождь, на востоке также мокрый снег и снег, которые к полудню сформируют наледь. В результате потепления дороги станут скользкими, повысится риск сползания с неочищенных крыш снега и сосулек.

Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, который на морском побережье усилится и ближе к вечеру в порывах достигнет скорости 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем постепенно повысится и вечером достигнет +1…+6 градусов.

В Риге днем тоже будет пасмурно, во второй половине дня пойдет дождь. Улицы и тротуары станут скользкими, с неочищенных крыш вероятно падение снега и сосулек. Будет дуть юго-западный, западный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха ожидается вечером, когда столбик термометра достигнет отметки +2…+4 градуса.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram