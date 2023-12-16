С момента нападения террористической организации ХАМАС на Израиль Служба государственной безопасности (СГБ) не зафиксировала роста количества антисемитских высказываний в информационном пространстве Латвии.

С момента нападения террористической организации "Хамас" на Израиль Служба безопасности не возбуждала уголовных процессов дел в связи с антисемитскими высказываниями, публичным прославлением или оправданием терроризма, публичными призывами к терроризму или распространением содержанием, прославляющего, оправдывающего и разжигающего терроризм, сообщает агентство LETA со ссылкой на СГБ.

Оценивая развитие событий в информационном пространстве Латвии, СГБ на данный момент не констатирует роста количества антисемитских высказываний.

Вскоре после нападения ХАМАС в информационном зале Латвии были зафиксированы высказывания, направленные против народа Израиля.

Подобные заявления зафиксированы в комментариях на русском языке и по оценке СГБ, напоминают пропагандистские сообщения Кремля о войне на Украине.

В этом году СГБ начала два уголовных процесса по подозрению в публичном прославлении и оправдании терроризма. Упомянутое уголовное производство уже началось летом и не имеет отношения к ХАМАС.

Одно из направлений работы СГБ — выявление случаев радикализации людей в целях предотвращения исходящей этих людей опасности.

СГБ уделяет внимание высказываниям в интернет-среде, которые могут указывать на радикализацию.

Спецслужба отмечает, что в информационном пространстве были зафиксированы высказывания, направленные не только против народа Израиля, но и против палестинцев. Каждый такой случай оценивается индивидуально.

СГБ подчеркивает, что уровень угрозы терроризма в Латвии остается низким, и в распоряжении службы нет информации, которая бы свидетельствовала о необходимости повысить его в ближайшее время.

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