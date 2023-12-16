Родившийся в 1947 году Авотиньш — выпускник Сунтажской средней школы и Рижского института инженеров гражданской авиации. Он работал в изданиях "Literatūra un Māksla", "Daugava", "Latvijas Jaunatne", "Jaunā Avīze" и "Neatkarīgā Rīta Avīze".
В разное время Авотиньш был председателем правления Союза журналистов Латвии и первым заместителем председателя правления, председателем Союза писателей Латвии, членом Консультативного совета по кинематографии Национального центра кинематографии (ныне Национальный киноцентр, членом Латвийского ПЕН-клуба.
Вышло три сборника стихов Авотиньша — "Apiet loku" (1979), "Taupīšanās" (1982) un "Lēzenā mūžība" (1986). В периодике публиковалось множество статей Авотиньша о культуре и литературе.
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