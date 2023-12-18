В латвийских реках продолжится повышение уровня воды, и затопление грозит все более обширным территориям, предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба.

В Латвии продолжается оттепель, снег в западной и центральрной части страны в основном уже растаял, в понедельник ожидаются умеренные осадки.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтый уровень опасности наводнения в Латвии, а в Курземе, в окрестностях Лиепаи, Павилосты, Айзпуте — оранжевый.

Предупреждение будет действовать до вечера среды, 20 декабря.

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