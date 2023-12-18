В Латвии продолжается оттепель, снег в западной и центральрной части страны в основном уже растаял, в понедельник ожидаются умеренные осадки.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтый уровень опасности наводнения в Латвии, а в Курземе, в окрестностях Лиепаи, Павилосты, Айзпуте — оранжевый.
Предупреждение будет действовать до вечера среды, 20 декабря.
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