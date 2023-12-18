Все собранные во время благотворительного марафона средства будут направлены на поддержку детей и молодежи из групп риска. До сих пор организации сотрудничества Dod pieci! получили более 60 заявок на помощь.
Некоммерческие организации, готовые осуществить цель пожертвований этого года, отметили, что просьбы о помощи поступают из всех регионов Латвии. Есть несколько просьб о поиске возможности продлить или возобновить сотрудничество с лицом, оказывающим поддержку, когда объем предоставляемой самоуправлением поддержки исчерпан. Молодежь также просит помощи в борьбе с зависимостями.
В рамках четвертого благотворительного марафона Dod pieci! днем на Домской площади продолжается и самая длинная в мире благотворительная беговая эстафета. В ходе нее планируется пробежать на беговой дорожке почти 158 часов. Привлечено будет как можно больше бегунов. Эстафета, как и сам марафон, является непрерывной и проходит также в ночные часы. В понедельник днем эстафета была примерно на середине пути и на беговой дорожке побывали почти 240 бегунов, а за 79 часов было преодолено 523 километра.
У того, кто в этом году пожертвует по крайней мере 10 000 евро, есть возможность стать патроном 24-часового забега. В понедельник патроном стало предприятие Merks mājas. В ближайшие дни эту роль на себя примерят и компании Compensa Life, Finnfoam и Printful, а предприятия Balticovo и Scandic Fusion уже поддержали эстафету своими пожертвованиями.
Все пожертвованные средства через партнера проекта, благотворительную организацию Ziedot.lv пойдут некоммерческим организациям, которые оказывают профессиональную помощь детям и молодым людям, оставшимся без должного семейного и общественного ухода, пострадавшим от насилия и других преступлений, а также сталкивающимся с различными жизненными трудностями. Подать заявку на получение помощи можно, обратившись в организации, которые указаны в разделе Pieteikt palīdzību! на сайте dod.pieci.lv.
Марафон Dod pieci! в этом году проходит с 15 по 21 декабря.