До 18 часов понедельника, 18 декабря, в рамках благотворительного марафона общественных СМИ Dod pieci! пожертвовано 137 657 евро, сообщила агентству LETA главный специалист Латвийского радио по общественным отношениям Лиене Палена.

Все собранные во время благотворительного марафона средства будут направлены на поддержку детей и молодежи из групп риска. До сих пор организации сотрудничества Dod pieci! получили более 60 заявок на помощь.

Некоммерческие организации, готовые осуществить цель пожертвований этого года, отметили, что просьбы о помощи поступают из всех регионов Латвии. Есть несколько просьб о поиске возможности продлить или возобновить сотрудничество с лицом, оказывающим поддержку, когда объем предоставляемой самоуправлением поддержки исчерпан. Молодежь также просит помощи в борьбе с зависимостями.

В рамках четвертого благотворительного марафона Dod pieci! днем на Домской площади продолжается и самая длинная в мире благотворительная беговая эстафета. В ходе нее планируется пробежать на беговой дорожке почти 158 часов. Привлечено будет как можно больше бегунов. Эстафета, как и сам марафон, является непрерывной и проходит также в ночные часы. В понедельник днем эстафета была примерно на середине пути и на беговой дорожке побывали почти 240 бегунов, а за 79 часов было преодолено 523 километра.

У того, кто в этом году пожертвует по крайней мере 10 000 евро, есть возможность стать патроном 24-часового забега. В понедельник патроном стало предприятие Merks mājas. В ближайшие дни эту роль на себя примерят и компании Compensa Life, Finnfoam и Printful, а предприятия Balticovo и Scandic Fusion уже поддержали эстафету своими пожертвованиями.

Все пожертвованные средства через партнера проекта, благотворительную организацию Ziedot.lv пойдут некоммерческим организациям, которые оказывают профессиональную помощь детям и молодым людям, оставшимся без должного семейного и общественного ухода, пострадавшим от насилия и других преступлений, а также сталкивающимся с различными жизненными трудностями. Подать заявку на получение помощи можно, обратившись в организации, которые указаны в разделе Pieteikt palīdzību! на сайте dod.pieci.lv.

Марафон Dod pieci! в этом году проходит с 15 по 21 декабря.

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