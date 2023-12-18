В понедельник Госполиция при содействии фонда Uzņēmēji mieram отправилa в Украину колонну, состоящую из 20 автомобилей, ранее используемых латвийскими полицейскими.

На этот раз транспортные средства и подарки, подготовленные сотрудниками Госполиции семьям украинских военных и полицейских, будут доставлены в Украину самими полицейскими.

Всего украинской стороне передадут 20 автомобилей Госполиции.

Машины проверяются и готовятся к отправке в Украину на средства, пожертвованные фондом Uzņēmēji mieram. Получателями транспортных средств являются подразделения Министерства обороны Украины, Национальной гвардии, а также Национальной полиции.

Чтобы помочь украинцам пережить зиму и порадовать их перед Рождеством, вместе с колонной автомобилей в Украину будут доставлены пожертвования и подарки, подготовленные Госполицией для семей украинских солдат и полицейских.

Пожертвованные автомобили будут доставлены сотрудникам системы внутренних дел в Покровске и Харькове, в Винницу — для командования Воздушных сил, а также также подразделениям ВСУ и Нацгвардии в Днепре, Одессе, Запорожье, Гостомеле и в других городах.

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