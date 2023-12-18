На этот раз транспортные средства и подарки, подготовленные сотрудниками Госполиции семьям украинских военных и полицейских, будут доставлены в Украину самими полицейскими.
Всего украинской стороне передадут 20 автомобилей Госполиции.
Машины проверяются и готовятся к отправке в Украину на средства, пожертвованные фондом Uzņēmēji mieram. Получателями транспортных средств являются подразделения Министерства обороны Украины, Национальной гвардии, а также Национальной полиции.
Чтобы помочь украинцам пережить зиму и порадовать их перед Рождеством, вместе с колонной автомобилей в Украину будут доставлены пожертвования и подарки, подготовленные Госполицией для семей украинских солдат и полицейских.
Пожертвованные автомобили будут доставлены сотрудникам системы внутренних дел в Покровске и Харькове, в Винницу — для командования Воздушных сил, а также также подразделениям ВСУ и Нацгвардии в Днепре, Одессе, Запорожье, Гостомеле и в других городах.