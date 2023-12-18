Рижский зоопарк будет закрыт для посетителей и во вторник, 19 декабря, однако планирует возобновить свою работу уже в среду. Об этом говорится в официальном профиле зоопарка в соцсети Instagram.

Как уже сообщалось ранее, из соображений безопасности зоопарк не работал в воскресенье и в понедельник, поскольку в результате снегопада и сползания снега с крыш и ветвей деревьев могли ломаться ветки и деревья.

Во вторник в зоопарке продолжатся работы по очистке территории — специалисты обследуют деревья и займутся распилом поврежденных ветвей или стволов.

На территории зоопарка работа идет немного медленнее, поскольку необходимо учитывать суточный ритм и самочувствие животных. Однако животные получают от данной ситуации и пользу — срезанные ветки попадают в меню различных жителей зоопарка.

За актуальной информацией можно следить на домашней странице Рижского зоопарка и в аккаунтах в социальных сетях.

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