Как уже сообщалось ранее, из соображений безопасности зоопарк не работал в воскресенье и в понедельник, поскольку в результате снегопада и сползания снега с крыш и ветвей деревьев могли ломаться ветки и деревья.
Во вторник в зоопарке продолжатся работы по очистке территории — специалисты обследуют деревья и займутся распилом поврежденных ветвей или стволов.
На территории зоопарка работа идет немного медленнее, поскольку необходимо учитывать суточный ритм и самочувствие животных. Однако животные получают от данной ситуации и пользу — срезанные ветки попадают в меню различных жителей зоопарка.
За актуальной информацией можно следить на домашней странице Рижского зоопарка и в аккаунтах в социальных сетях.
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