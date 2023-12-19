Во вторник, 19 декабря, правительство утвердило Правила Кабинета министров о минимальных зарплатах медицинского персонала. На повышение зарплат в 2024 году планируется выделить 71,33 млн евро, и далее — ежегодно.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения, минимальная месячная ставка повышается для работников сферы здравоохранения, в том числе для медицинского персонала больниц, Службы скорой медицинской помощи, Государственного центра донорства крови, Государственного центра судебно-медицинской экспертизы и медицинского персонала других учреждений, оказывающих оплаченные государством услуги.

Самая низкая зарплата медицинского персонала определяется постановлением Кабинета Министров о минимальной ежемесячной заработной плате и специальных надбавках для работников сферы здравоохранения. Так, например, для сертифицированных врачей и функциональных специалистов самая низкая месячная зарплата с 1 января 2024 года составит 1813 евро, что составляет рост на 10,6% или 174 евро; для дипломированных медсестер, фельдшеров с нового года — 1189 евро, что составляет рост на 6,5% или 73 евро. Самые низкая зарплата медицинских работников увеличится на 6,9% или на 56 евро.

Всего в отрасли существует шесть категорий должностей.

В целях решения проблемы нехватки кадров в здравоохранении одним из важнейших факторов является повышение заработной платы работникам.

Как уже сообщалось, общий бюджет сферы здравоохранения в 2024 году составит 1,88 миллиарда евро. В следующем году на сферу здравоохранения будет выделено дополнительно 275 миллионов евро, что даст возможность повысить зарплаты врачей, улучшить качество и доступность медицинских услуг, расширить перечень компенсируемых лекарств и реализовать другие инициативы. чтобы преимущества и улучшения мог ощутить каждый житель Латвии.

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