19 декабря правительство поддержало изменения в порядке организации и оплаты услуг здравоохранения. Латвийцам с 2024 года будут доступны новые медицинские услуги, оплачиваемые государством.

Пациентки с онкологическими заболеваниями, которым нужна химиотерапия, смогут бесплатно по решению консилиума врачей заморозить яйцеклетки. Их будут хранить до 10 лет.

Пациенты психиатрических больниц, которым необходимо длительное лечение, смогут бесплатно получать помощь стоматологов, линзы и очки.

Беременные и женщины в послеродовом периоде (до 70 дней) смогут получать вторичную амбулаторную помощь в течение 10 дней с момента обращения в медучреждения.

Пациентам до 24 лет будет оплачиваться инсулиновая помпа (сейчас она оплачивается только до 18 лет).

Люди, получившие ранения в Украине и перевезенные на лечение в Латвию, будут продолжать получать помощь в том же объеме, что и сейчас. Будет продолжаться оплачиваемое государством тестирование на Covid-19.

Будет определены требования для мобильных команд паллиативной помощи, обслуживающих пациента на дому, и урегулированы их зарплаты.

Зарплаты медиков с 1 января вырастут. Средняя зарплата в месяц врачей и функциональных специалистов составит 2304 евро, лиц, занимающихся лечением и обслуживанием пациентов, и ассистентов функциональных специалистов — 1388 евро, а лиц, оказывающих поддержку в лечении и обслуживании пациентов, — 925 евро.

Рижский центр психиатрии и наркологии включен в список специализированных медучреждений V уровня, а в приемном отделении этой больницы включены услуги телемедицины. Психиатр будет давать в том числе удаленные консультации по рабочим дням.

В Латвийском Морском медицинском центре и в реабилитационном центре "Яункемери" будет стационарные услуги для хронических пациентов.

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