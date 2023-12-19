Также и в следующем году нужно повышать темпы роста зарплат в сфере внутренних дел, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи в Рижском замке с председателем Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилом Балдзенсом. Ранее глава МВД Рихардс Козловсис ("Новое Единство") признал, что в 2024 году, хотя зарплаты полицейским и будут повышены, этого не хватит на решение кадровых проблем. Существенные прибавки к жалованью работникам системы внутренних дел правительство обещает в 2025 году.

Как сообщил LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, стороны встретились, чтобы обсудить вопросы, связанные с системой конкурентоспособной оплаты труда работников в Латвии. В ходе разговора подробно обсуждались недочеты систем в сферах внутренних дел, образования, здравоохранения и транспорта.

Ринкевич указал на то, что темпы роста зарплат в сфере внутренних дел должны ускориться уже в 2024 году, поскольку в отличие от занятых в сфере обороны, полицейские, пограничники, спасатели, пожарные по-прежнему получают недостаточно и их доходы отстают от уровня доходов военных.

"Это нужно делать наряду с улучшением условий труда. Мотивированные сотрудники сектора внутренних дел очень важны для укрепления внутренней безопасности страны", — отметил президент. Также Ринкевич акцентировал, что очень важно найти полноценное решение, чтобы сбалансировать рабочую нагрузку педагогов.

Как уже сообщалось, при рассмотрении в Сейме госбюджета на 2024 год коалиция не поддержала предложение оппозиции выделить больше средств на повышение зарплат полицейским, пограничникам, пожарным и так далее.

Представители правящей коалиции указали, что в бюджете 2024 года выделено на поддержку работников системы внутренних дел выделено 70 миллионов евро дополнительно.

Хотя в госбюджете-2024 и предусмотрено увеличение зарплат сотрудникам Госполиции — этого финансирования недостаточно, чтобы решить огромную кадровую проблему в отрасли. Глава МВД Рихард Козловскис ("Новое Единство") в начале декабря этого года пообещал более существенную прибавку работникам отрасли в 2025 году. Необходимость повышения внутренней безопасности, что включает в себя и повышение зарплат полицейским, пограничникам и так далее, была ранее и темой встречи министра внутренних дел и президента.

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