Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) напоминает, что граждане России, на которых распространяются поправки к закону "Об иммиграции" могут еще успеть подать заявления на экзамен по латышскому языку до 31 декабря 2023 года.

Также PMLP напоминает, что с 3 января 2024 года постоянный вид на жительство граждан Российской Федерации утратит свою силу, если граждане РФ, на которых распространяются поправки к закону "Об иммиграции", не подали заявление о предоставлении им статуса постоянного жителя Европейского Союза до 31 декабря 2023 года.

"Важно отметить, что данный срок подачи документов распространяется ТОЛЬКО на лиц, повторно сдававших экзамен по госязыку до 30 ноября. В случае, если экзамен по госязыку не сдан, Управление по делам гражданства и миграции особо подчеркивает необходимость до 31 декабря этого года подать заявление на получение вида на жительство, позволяющего оставаться в Латвии в течение двух лет, чтобы обеспечить предоставление социальных и медицинских услуг, и чтобы дальнейшее пребывание в Латвии не стало бы незаконным", — говорится в заявлении PMLP.

Также в Управлении особо подчеркнули, что постоянный вид на жительство утратит силу с 3 января 2024 года, даже если гражданин Российской Федерации подал заявление на получение другого вида на жительство.

В этом случае лицо сможет продолжать находиться в Латвии до принятия окончательного решения о ВНЖ, однако следует учитывать, что карту ВНЖ, срок действия которой истек, нельзя будет использовать для путешествий, а также могут возникнуть трудности с получением социальных и медицинских услуг.

Более подробную информацию об изменениях в законе "Об иммиграции" и исключениях относительно сдачи экзамена по латышскому языку для определенных групп лиц, можно найти в разделе "Aktuālākais par Imigrācijas likuma grozījumiem" на сайте Управления по делам гражданства и миграции здесь

Дополнительную информацию/консультацию по дальнейшему оформлению и/или подаче документов можно получить, написав электронное письмо на адрес mn@pmlp.gov.lv или позвонив на информационный телефон PMLP — 67209400.

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