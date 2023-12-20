В рамках строительства Рижского Центрального узла проекта Rail Baltica с южной стороны завершены работы по строительству железнодорожной эстакады на уровне улицы — в зоне улицы Прагас и Рижского международного автовокзала.

Территория, ранее отведенная под строительство Rail Baltica, передается в пользование автовокзала, а также возобновляется автобусное сообщение, обеспечивающее высадку пассажиров.

Это важный момент в строительстве Rail Baltica, поскольку теперь рижане и гости столицы смогут воспользоваться первыми небольшими улучшениями городской среды и оценить новую инфраструктуру. Строители отмечают, что таким образом сократятся и неудобства, которые пришлось пережить пользователям автовокзала во время строительства.

"Со строительством Rail Baltica эстакады займут значимое место в нашей городской среде, создав качественные, эстетически привлекательные территории под эстакадами, которые используются для удобства пассажиров различных видов транспорта, гостей города и жителей Риги", — подчеркнул председатель правления SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Каспарс Вингрис.

Это будет как на территории автовокзала, где уберут насыпь и соединят две части Риги, так и в зоне Центрального вокзала, где на территории под эстакадой планируется конечная остановка автобусов, обслуживающих Рижский регион. В свою очередь, станция Rail Baltica в районе аэропорта будет располагаться на эстакадах, что обеспечит доступность и дополнительную мобильность на уровне улицы.

Представители заказчика проекта подписали акт сдачи-приемки территорий под путепроводом в пользование на время строительных работ. Согласно этому, территория, ранее использовавшаяся для строительных работ, а также зона под эстакадами передаются автовокзалу. Таким образом жители и гости Риги смогут пользоваться благоустроенной городской средой еще до завершения всего проекта Rail Baltica.

Как отмечают представители SIA Eiropas dzelzceļa līnijas, при сносе насыпи будут созданы новые возможности для развития городской среды, которые изменят особенности центра Риги, а также сделают удобней передвижение жителей и использование транспорта.

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