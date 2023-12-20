Президент Латвии Эдгар Ринкевич провозгласил поправки к закону о защите прав потребителей в поддержку ипотечных заемщиков.

Ринкевич ранее подчеркивал, что Сейм принял политическое решение о том, насколько широкую поддержку оказывать получателям ипотечных кредитов. По его мнению, поддержка целевая, но, возможно, не в той степени, как кто-либо рассчитывал. Президент подчеркнул, что не видит существенных препятствий для провозглашения закона и оснований для его передачи на повторное рассмотрение в Сейме.

Между тем, отраслевые организации раскритиковали намеченные поправки, призвав пересмотреть запланированные изменения. Организации предприятий указали, что механизм поддержки необходимо разработать в ходе соответствующего консультативного процесса таким образом, чтобы он позволил оказать целевую поддержку заемщикам, а также положительно повлиял на госбюджет и укрепил предпринимательскую среду в Латвии, при этом подчеркивается, что при сотрудничестве возможно достичь согласованного решения вовлеченных сторон.

В свою очередь Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал провести тщательный анализ принятых поправок к закону о защите прав потребителей в отношении возможных негативных последствий для банковской отрасли.

Как сообщалось, 6 декабря Сейм принял в окончательном чтении разработанные бюджетно-финансовой (налоговой) комиссией поправки к закону о защите прав потребителей, которые определяют, что поддержка получателей ипотечных кредитов в 2024 году составит 30% от размера процентных платежей, но не более двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки.

Для оказания этой поддержки кредитным организациям будет установлена обязанность платить пошлину "с целью защиты благосостояния общества с учетом бремени платежей на домашние хозяйства".

Банки как плательщики пошлины будут обязаны каждому соответствующему получателю ипотечного кредита начислить компенсацию процентов по кредитам в размере 30% от уплаченных в квартал процентных платежей, рассчитанных по соответствующему договору ипотечного кредита, но не более чем в объеме двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки (общей ставки).

При этом процентная компенсация по кредитам не будет выплачиваться по ипотечным кредитам с фиксированной процентной ставкой за весь период погашения кредита.

Компенсацию процентов по кредиту получат получатели ипотечного кредита, чей кредитный договор заключен до 31 октября 2023 года и чей остаток по ипотечному кредиту не превысит 250 000 евро.

Кредитные учреждения, которые будут обязаны платить пошлину, будут платить ее по выданным потребителям (физическим лицам — получателям кредитов) кредитам, возврат которых обеспечен ипотекой находящейся в Латвии недвижимости, или по ипотечным кредитам.

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