В среду, 20 декабряЮ комитет Рижской думы по социальным вопросам поддержал поправки к обязательным правилам самоуправления для усиления поддержки уязвимым слоям населения. В столице будет установлен новый порог доходов малообеспеченного лица, и в результате социальную помощь смогут получать примерно на 25% больше жителей Риги, чем сейчас.

После вступления поправок в силу в 2024 году порог дохода малообеспеченного домохозяйства составит 549 евро для первого или единственного члена домохозяйства, что на 68 евро больше, чем сейчас, и 384 евро для остальных членов семьи. Таким образом, порог дохода малообеспеченного домохозяйства в Риге будет повышен до максимального, установленного в стране.

Прогнозируется, что число получателей помощи увеличится примерно на четверть, и потребуется дополнительное финансирование. В этом году за десять месяцев статус малообеспеченных в Риге получили 12 950 человек.

Малообеспеченные домохозяйства получают жилищное пособие, пособие на медицинское обслуживание, пособие на оплату коммунальных долгов, поддержку в получении образования, пособие на начало самостоятельной жизни после прекращения долгосрочного социального ухода и реабилитационных услуг для взрослых, пособие по социальной реабилитации.

Поправки еще предстоит утвердить Рижской думе.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram