Правительство под руководством премьер-министра Эвики Силини дееспособно, о чем свидетельствует разработка и утверждение Сеймом бюджета на 2024 год, заявил журналистам на пресс-конференции в среду после встречи с премьером президент Эдгар Ринкевич.

Президент положительно оценил практику называть конкретные задачи на ближайшее время во время переговоров о формировании правительства, а затем при разработке его декларации, так как это дает возможность оценить, что из запланированного достигнуто.

"Я бы хотел отметить три момента, которые считаю положительными в работе правительства. Первое - это бюджет. Кабинету министров удалось достаточно быстро договориться о временной мере поддержки в связи с тарифами на электроэнергию, которая будет действовать до конца года. Также создана система, которая начнет действовать с начала следующего года и предусматривает поддержку определенных групп населения", - сказал президент.

Положительно Ринкевич также оценил продолжение работ по строительству инфраструктуры на границе с Беларусью, которые скоро будут завершены.

Что касается следующего года, то главным вопросом будет внутренняя безопасность, сказал президент.

"Я хотел бы, чтобы оплата труда работников системы внутренних дел была одним из приоритетов при разработке бюджета на 2025 год. Строительство забора на границе с Россией - еще одна задача, которую нужно выполнить. Также в стране в целом необходимо снизить бюрократическую нагрузку", - отметил Ринкевич.

По словам президента, нужно также говорить о больших целях - чтобы страна была более конкурентоспособной, чтобы в экономике произошел прорыв и у людей не было ощущения, что Латвия отстает от своих соседей.

"Речь идет о том, как стимулировать такое предпринимательство, чтобы наши экономические показатели были лучше, чем прогнозируемые", - сказал Ринкевич.

Он отметил, что в Сейме были активные дискуссии по таким вопросам, как ратификация Стамбульской конвенции и закона о партнерских отношениях.

"Я хотел бы, чтобы в парламенте были такие же активные дискуссии о том, как улучшить экономику страны, энергетику, транспорт. Я желаю этого и Сейму, и правительству", - сказал Ринкевич.

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