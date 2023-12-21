Фото: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris
Утром в четверг, 21 декабря, около 6:30 снег и гололедица затрудняли движение в Видземе, Курземе и Земгале по главным и региональным дорогам страны, сообщили порталу Delfi в Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Заснеженные участки дорог очищают и посыпают противоскользящими материалами.


Для улучшения условий движения транспорта в работах по уборке дорог было задействовано 97 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Условия движения затруднены на следующих главных дорогах страны:

  • На Таллинском шоссе (A1) от Риги до перекрестка Туя-Айнажи;
  • На Видземском шоссе (A2) от Риги до Виреши;
  • На всей протяженности Валмиерского шоссе (A3);
  • На всей протяженности Рижской окружной дороги (Балтэзерс-Саулкалне)(A4);
  • На Даугавпилсском шоссе (A6) от Риги до Плявиняс;
  • На Бауском шоссе (A7) от Риги до Дзимтмисы;
  • На Елгавском шоссе (A8);
  • На Лиепайском шоссе (A9) от Риги до Аннениеки и от Блидене до Лиепаи;
  • На Вентспилсском шоссе (A10) от Риги до Кудры;
  • На всей протяженности дороги Тинужи-Кокнесе (P80).

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением Даугавпилса, Краславы, Лудзы, Резекне, Балви, Гулбене, Мадоны и Лимбажи.

Массовые ограничения, введенные во время недавних дождей и оттепели, сохраняются на гравийных дорогах, в основном в Курземе и Земгале.

Ограничения по весу транспортных средств введены на 47 участках гравийных дорог. Карту с участками, где установлены ограничения, можно найти здесь.

Водителям следует быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасной дистанции до впереди идущих транспортных средств.

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