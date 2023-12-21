Заснеженные участки дорог очищают и посыпают противоскользящими материалами.
Для улучшения условий движения транспорта в работах по уборке дорог было задействовано 97 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Условия движения затруднены на следующих главных дорогах страны:
- На Таллинском шоссе (A1) от Риги до перекрестка Туя-Айнажи;
- На Видземском шоссе (A2) от Риги до Виреши;
- На всей протяженности Валмиерского шоссе (A3);
- На всей протяженности Рижской окружной дороги (Балтэзерс-Саулкалне)(A4);
- На Даугавпилсском шоссе (A6) от Риги до Плявиняс;
- На Бауском шоссе (A7) от Риги до Дзимтмисы;
- На Елгавском шоссе (A8);
- На Лиепайском шоссе (A9) от Риги до Аннениеки и от Блидене до Лиепаи;
- На Вентспилсском шоссе (A10) от Риги до Кудры;
- На всей протяженности дороги Тинужи-Кокнесе (P80).
Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением Даугавпилса, Краславы, Лудзы, Резекне, Балви, Гулбене, Мадоны и Лимбажи.
Массовые ограничения, введенные во время недавних дождей и оттепели, сохраняются на гравийных дорогах, в основном в Курземе и Земгале.
Ограничения по весу транспортных средств введены на 47 участках гравийных дорог. Карту с участками, где установлены ограничения, можно найти здесь.
Водителям следует быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасной дистанции до впереди идущих транспортных средств.