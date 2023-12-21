Утром в четверг, 21 декабря, около 6:30 снег и гололедица затрудняли движение в Видземе, Курземе и Земгале по главным и региональным дорогам страны, сообщили порталу Delfi в Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Заснеженные участки дорог очищают и посыпают противоскользящими материалами.

🌨️🚙Šorīt sniegs un apledojums Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem, strādā 97 ziemas tehnikas vienības. https://t.co/9sBJUYGyQv pic.twitter.com/KYfn2fKat1 — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 21, 2023



Для улучшения условий движения транспорта в работах по уборке дорог было задействовано 97 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Условия движения затруднены на следующих главных дорогах страны:

На Таллинском шоссе (A1) от Риги до перекрестка Туя-Айнажи;

На Видземском шоссе (A2) от Риги до Виреши;

На всей протяженности Валмиерского шоссе (A3);

На всей протяженности Рижской окружной дороги (Балтэзерс-Саулкалне)(A4);

На Даугавпилсском шоссе (A6) от Риги до Плявиняс;

На Бауском шоссе (A7) от Риги до Дзимтмисы;

На Елгавском шоссе (A8);

На Лиепайском шоссе (A9) от Риги до Аннениеки и от Блидене до Лиепаи;

На Вентспилсском шоссе (A10) от Риги до Кудры;

На всей протяженности дороги Тинужи-Кокнесе (P80).

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением Даугавпилса, Краславы, Лудзы, Резекне, Балви, Гулбене, Мадоны и Лимбажи.

Массовые ограничения, введенные во время недавних дождей и оттепели, сохраняются на гравийных дорогах, в основном в Курземе и Земгале.

Ограничения по весу транспортных средств введены на 47 участках гравийных дорог. Карту с участками, где установлены ограничения, можно найти здесь.

Водителям следует быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасной дистанции до впереди идущих транспортных средств.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram