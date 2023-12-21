В четверг, 21 декабря, Сейм утвердил в третьем окончательном чтении поправку к Закону "Об устройстве государственного управления", которая обязывает занятых в институции публичного лица фактически этот термин означает государственное или муниципальное учреждении). Публично проявленнная нелояльность может завершиться для госслужащих увольнением.

За законопроект проголосовали 73 депутата, против были только 10 депутатов от оппозиционной "Стабильности".

1-й и 2-й пункты 102-й статьи Закона "Об устройстве государственного управления" теперь гласят так:

У занятого в институции публичного лица есть обязанность быть лояльным Латвийской Республике и ее Сатверсме;

Если работник такой институции выступил с публичным мнением или произвел иную деятельность, которое несомненно свидетельствует, что он не лоялен Латвийской Республике и ее Сатверсме, и его дальнейшая работа в соответствующем учреждении может существенно угрожать деятельности этого учреждения или государственным интеересам, тогда несоблюдение обязанности лояльности рассматривается как основание для прекращения трудовых отношений с любым таким работником.

Что характерно, в ходе рассмотрение поправки в Сейме из законопроекта было решено исключить ранее предлагаемую норму, что сотруднику государственного или муниципального учреждения запрещено высказывать публичное мнение или производить деятельности, которая направлена против территориальной целостности, суверенитет, независимости или конституционного устройства демократических государств.

Именно эта предлагаемая норма вызывала больше всего сомнений у экспертов и у многих депутатов. В ходе парламентских дебатов возник спор о том, сможет ли госслужащий усомниться публично не только в территориальной принадлежности Крыма, но и Каталонии и Шотландии.

К третьему чтению норма была изъята из законороекта, и осталась формулировка о том, что государственный или муниципальный служащий должен быть лоялен Латвийской Республике и ее Сатверсме.

Как будет происходить увольнение нелояльных?

В случае, если сотрудника государственного или муниципального учреждения решат уволить на основании проявленной нелояльности, то будет применяться 1-й пункт 1-й части 101-й статьи Закона "О труде". Из этой законодательной нормы проистекает то, что у работодателя есть право расторгнуть трудовой договор в письменной форме исключительно на основании обстоятельств, связанных с поведением работника, его способностями или осуществлением на предприятии экономических, организационных, технологических или аналогичных мер, в случае, если работник без оправдывающей причины существенно нарушил трудовой договор или установленный порядок работы.

В случае, если речь идет о работнике, который имеет статус чиновника государственной гражданской службы, то применяются правила подпункта "d" первого пункта первой части 41-й статьи Закона "О государственной гражданской службе" В случае, если нелояльность проявит чиновник, то его отношения с государственной гражданской службой прерываются на основании несоответствия занимаемой должности. При этом решение об увольнении рядового чиновника принимает руководитель учреждения, об увольнении руководителя учреждения — министр. Директор Госканцелярии и руководителя Межведомственного координационного центра — это фактически самые высокие чиновничьи должности в государстве — можно снять только распоряжением премьер-министра.

В свою очередь, 4-й пункт 102-й статьи Закона "Об устройстве государственного управления" оговаривает, что с другими (не чиновниками государственной гражданской службы — следует из редакции) должностными лицами, занятые в институции публичного лица, трудовые отношения можно завершить толькуо тогда, если в регулирующем эти отношения законе несоответствие занимаемой должности или требование о безупречной репутации предусматриваются как основание для снятия с дожности".

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