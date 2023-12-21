Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону о спорте, которые запрещают сборным Латвии играть против национальных сборных России или Беларуси, если они участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе. Об этом сообщает агентство LETA.

Законопроект также предусматривает, что в Латвии будет запрещено проводить соревнования с участием российских и белорусских сборных под своим флагом или в нейтральном статусе.

Сейму еще предстоит принять поправки в окончательном чтении.

"Основная цель поправок к закону состоит в том, чтобы вновь подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной и в корне заблокировать любые попытки России узаконить свои военные преступления через спорт", — говорится в сообщении авторов инициативы из политического объединения "Новое Единство".

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