Законопроект также предусматривает, что в Латвии будет запрещено проводить соревнования с участием российских и белорусских сборных под своим флагом или в нейтральном статусе.
Сейму еще предстоит принять поправки в окончательном чтении.
"Основная цель поправок к закону состоит в том, чтобы вновь подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной и в корне заблокировать любые попытки России узаконить свои военные преступления через спорт", — говорится в сообщении авторов инициативы из политического объединения "Новое Единство".
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