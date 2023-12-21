В четверг, 21 декабря, Сейм во втором чтении поддержал внесенный фракцией Национального объединения (НО) на рассмотрение законопроект, который предусматривает денонсирование соглашения между Латвией и Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Сейму еще предстоит проголосовать за этот законопроект в окончательном, третьем чтении.

На данный момент Европейский союз (ЕС), Латвия и ряд других международных организаций и демократических государств признали Россию страной, поддерживающей терроризм. Когда Сейм принял заявление о признании РФ страной-спонсором терроризма, прозвучало предположение, что это может повлиять на двусторонние соглашения о сотрудничестве между Латвией и Россией, в том числе на договор об оказании правовой помощи.

Если парламент примет решение о денонсировании соглашения и в окончательном чтении, то правовое сотрудничество, например, по уголовным делам будет осуществляться в соответствии с Конвенцией Совета Европы от 20 апреля 1959 года о совместной помощи по уголовным делам, а по гражданским делам — в соответствии с Гаагскими конвенциями, регулирующими правовое сотрудничество по гражданским вопросам о выдаче документов, получении доказательств, защите прав детей и других сферах.

Соглашение между Латвией и Россией о правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам вступило в силу в 1995 году. Правовая помощь включает в себя выполнение таких процессуальных действий, как допрос стоон, потерпевших, подсудимых, свидетелей, экспертов, проведение экспертиз, осмотр, передача вещественных доказательств, начало или перенятие уголовного преследования, экстрадиция преступников, признание и исполнение судебных решений по гражданским делам, выдача и пересылка документов, а также предоставление информации по запросу второй стороны об уголовных судимостях лиц.

Также соглашение применяется в вопросах защиты прав детей, например, при определении порядка признания судебных решений по делам о взыскании алиментов.

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