В четверг, 21 декабря, в Риге была торжественно открыта для движения Восточная магистраль. Новая трасса обеспечивает быстрое сообщение между Пурвциемсом, Плявниеки, Дарзциемсом и Тейкой без необходимости проезда через центр города, что разгружает и набережную Даугавы. Однако есть капля дегтя в бочке меда: уязвимым местом Восточной магистрали называют "узкое бутылочное горлышко" на подъезде к улице Бривибас в районе Дома культуры ВЭФ.

Объект принят в эксплуатацию, в связи с чем Восточная магистраль с сегодняшнего дня открыта для движения транспорта.

Протяженность сданного в экплуатацию участка магистрали от улицы Пиедруяс до улицы Густава Земгала гатве составляет 2,8 км.

Магистраль возводили объединение предприятий ACB, Tilts, состоящее из АО A.C.B. и ООО Tilts.

Начальная договорная сумма первой очереди строительных работ составила 37,8 млн евро, второй очереди — 27,8 млн евро, но за время реализации проекта произошло подорожание из-за роста цен на стройматериалы и непредвиденных строительных работ.

Ранее мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") признал, что подорожание может составить около 7 млн евро

"Бутылочное горлышко" как капля дегтя



Новая Восточная магистраль улучшит движение в Риге, но в то же самое время может создать большие заторы на подъезде к улице Бривибас, на перекрестке улицы Раунас и Земгала гатве. Об этом в эфире утренней программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4 рассказал эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис.

Восточная магистраль станет отличным подарком на Рождество для всех рижских водителей, убежден эксперт. Новая транспортная артерия разгрузит центр города от потока грузовиков и уменьшит "пробки" во многих местах города.

"В целом, улучшения будут ощутимыми — все большие дороги разгружают движение вокруг себя. Обязательно улучшится движение в самом центре. В Пурвциемсе станет немного тише, так как и там исчезнут грузовики", — рассказывает Ирбитис.

А вот перекресток с улицей Бривибас станет "узким бутылочным горлышком" новой магистрали.

"Уже сейчас видно, что там возникнут проблемы. Нужно его перестраивать, создавать новые развязки. Если ничего не делать, то это будет способствовать большим заторам", — предупреждает эксперт.

Чтобы еще больше улучшить движение транспорта, специалист призывает Рижскую думу приступить к строительству Северной магистрали и достроить Южный мост.

Большие планы — как взять Ригу в кольцо



Напомним, что целиком Восточная магистраль фактически создает "полукольцо" по правому берегу Даугавы от Южного моста в Кенгарагсе до проспекта Виестура на границе Саркандаугавы и Межапарка, таким образом разгружая от транспорта центр города. После пересечения Земгале гатве и улицы Бривибас магистраль продолжает путепровод с выездом на проспект Виестура.

Завершение строительства Восточной магистрали означает, что трасса по правому берегу проложена.

Северная переправа через Даугаву — дорогостоящий проект, который предусматривает возведение еще одного моста или туннеля через реку примерно в районе Ильгюциемса, ближе к устью от Вантового моста. Однако в этой части реки уже работает порт, что делает более реалистичным проекта именно туннеля.

По левому берегу в идеале должна быть проложена Западная магистраль, которая соединит уже Южный мост и Северную переправу, также разгрузив от транспорта центр города и, соответственно, ближнюю Пардаугаву.

Но это — планы.

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