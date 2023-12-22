В пятницу, 22 декабря, в Риге начали курсировать первые электробусы Rīgas satiksme, сообщила агентству LЕТА руководитель отдела общественных отношений ООО Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Электробусы выйдут на маршруты автобусов номер 26, 33 и 57, по выходным они будут курсировать по маршрутам номер 9, 20 и 26.

В автопарке Rīgas satiksme 35 электробусов Solaris. Покупка электробусов осуществлена в рамках проекта, софинансируемого Фондом сплочения Европейского союза. Максимальная сумма на приобретение первых 35 электробусов составила 19,2 млн евро без налога на добавленную стоимость с привлечением софинансирования Фонда сплочения ЕС.

Предполагается, что электробусы помогут Rīgas satiksme снизить эксплуатационные расходы, а в городе снизится уровень вредных выбросов и шума. Пассажирам в новых автобусах будет обеспечен повышенный уровень комфорта, в том числе появится возможность зарядить смартфоны.

Как сообщалось, оборот Rīgas satiksme в 2022 году увеличился на 5% — с 161,12 млн евро в 2021 году до 168,7 млн евро в прошлом году. Прибыль предприятия в 2022 году сократилась более чем в два раза и составила 1,25 млн евро.

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