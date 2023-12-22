Предприятие Pasažieru vilciens (PV) планирует с сегодняшнего дня выполнять рейсы на четырех новых электропоездах, сообщили агентству LЕТА в компании.

Предприятие сообщает, что технические неполадки в одном из трех новых электропоездов, которые начали курсировать на прошлой неделе, устранены, и с четверга он вновь перевозит пассажиров.

Как сообщалось, с 15 декабря три новых электропоезда начали курсировать на направлениях в Тукумс, Айзкраукле и Скулте, а с 16 декабря — на направлении в Елгаву.

В настоящее время в Латвию доставлено 20 новых составов. Производитель поездов Škoda Vagonka планирует передать PV до конца этого года для эксплуатации до 19 электропоездов.

В PV ранее сообщили, что все 32 новых электропоезда планируется получить к середине 2024 года.

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