У Резекненской думы, мэр которой Александр Барташевич недавно был отстранен от должности из-за проблем с бюджетом, имеет финансовые обязательства в миллионы евро, не отраженные в отчетах. К такому заключению пришел после проверки Госконтроль, сообщает lsm.lv.

В интервью программе "Rīta panorāmа" на ЛТВ глава Госконтроля

Эдгарс Корчагинс сообщил, что проверка выявила обязательства, не отраженные в предыдущих отчетах, а также существенные несоответствия требованиям закона о формировании и контроле бюджета.

Госконтролер признал, что в ситуации, когда в думе не организован процесс формирования бюджета, "мы можем четко говорить об ответственности руководства думы", хотя причин для ситуации, в которой оказался город Резекне, больше.

Корчагинс отметил, что оценка бюджета является обязанностью нанятых думой присяжных ревизоров, и Госконтроль намерен обратиться в соответствующие ведомства, указав на их бездействие.

Самое тревожное в нынешней ситуации это что, что в городе сейчас нет присяжного ревизора, поскольку предыдущий прекратил свои договорные обязательства, а нового ревизора муниципалитет пока не нашел.

Госконтроль призывает Резекненскую думу срочно найти нового ревизора, поскольку это очень острый вопрос. Если же дума это не сделает, то это будет считаться нарушением закона. Корчагинс также пояснил, что данные проверки Госконтроля уже запросили и правоохранительные органы.

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