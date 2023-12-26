Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и министр транспорта и связи Мариус Скуодис в среду прибудут с визитом в Ригу на первом прямом рейсовом поезде, который отправится из Вильнюса в Ригу.

В Риге у Шимоните и Скуодиса запланирована встреча с латвийскими коллегами Эвикой Силиней и Каспаром Бришкенсом.

Открытие официального маршрута пассажирского поезда Вильнюс-Рига состоится 27 декабря в 6:00 на железнодорожном вокзале Вильнюса с участием премьер-министра Литвы, министра сообщения и представителей литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos Geležinkeliai.

В 6:30 поезд начнет путь в Ригу, его прибытие на Рижский железнодорожный вокзал запланировано на 10:43.

Как сообщалось, пассажирский поезд между Вильнюсом и Ригой будет курсировать каждый день, и дорога займет чуть более четырех часов, сообщили агентству LETA представители литовской государственной железнодорожной группы Lietuvos geležinkeliai.

Поезд будет отправляться из Вильнюса утром, а из Риги — во второй половине дня. Первая поездка состоится уже 27 декабря.

Ежедневно поезд будет отправляться из Вильнюса в 6:30 утра, из Кайшядориса — в 7:14, из Шяуляя — в 8:51 и из Йонишкиса — в 9:30. В Елгаву поезд прибудет в 10:06, а на Рижский центральный вокзал — в 10:43.

Из Риги в Вильнюс поезд будет отправляться ежедневно в 15:28, из Елгавы — в 16:08, из Шяуляя — в 17:21 и из Вильнюса — в 19:51.

LTG Link получила сертификат безопасности от Железнодорожного агентства Европейского союза (ЕС), который подтверждает, что компания готова организовать международное сообщение между Литвой и Латвией.

В группу Lietuvos geležinkeliai входят управляющая железнодорожной сетью LTG Infra, компания по перевозке пассажиров LTG Link и компания по перевозке грузов LTG Cargo.

Также сообщалось, что пока еще доступны билеты на первый рейс из Риги в Вильнюс 27 декабря, а билеты на рейсы 29 декабря, 30 декабря и 1 января уже раскуплены.

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