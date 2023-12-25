Скользкие участки дорог чистят и посыпают противоскользящими материалами. Чтобы улучшить условия движения, в работах по содержанию дорог задействовано 102 единицы зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
На региональных дорогах движение затруднено по всей Латвии.
Сохраняются ограничения массы на грунтовых дорогах, в основном в Курземе и Земгале, введенные во время недавних дождей и оттепели. На 77 участках грунтовых дорог введены ограничения по массе транспортных средств.
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