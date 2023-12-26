Школы смогут выбирать, преподавать ли им государственную оборону в дополнение к существующей нагрузке, не меняя учебную программу, или сократить количество уроков по другим предметам на 15%, предусматривают поправки к правилам Кабинета министров, подготовленные Министерством образования и науки (МОН) и вынесенные на общественное обсуждение.

В настоящее время правила предусматривают, что государственная оборона преподается в рамках специализированного курса "Здоровье, безопасность и физическая активность" в объеме 140 часов.

Министерство образования и науки предлагает отвести на гособорону 112 учебных часов. Предмет будет преподаваться в течение двух учебных годов подряд, один учебный день в месяц, состоящий из восьми уроков.

Проект поправок открыт для публичного обсуждения до 9 января 2024 года.

Главная цель этого предмета — воспитать патриотизм и дать возможность приобрести основные военные навыки, тем самым формируя лояльных Латвии граждан, что очень важно в контексте всеобъемлющей национальной обороны.

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