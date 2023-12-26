Во многих местах Риги на стенах домов и остановках общественного транспорта балончиком нарисован опознавательный знак российской армии — латинская буква Z. О том, сколько времени потребуется домоуправлению, чтобы убрать символ, какое наказание за это полагается и могут ли жители сами закрасить букву другой краской или символом, рассказали в передаче 4.studija на Латвийском телевидении. Об этом пишет LSM.lv.

Представительница Rīgas namu pārvaldnieks Уна Греневица признала, что проблема с поврежденной таким образом недвижимостью наблюдается во всем городе, но особенно она обострилась после начала полномасштабной войны России против Украины.

"Обычно мы сталкиваемся с заявлениями клиентов о том, что таким образом разрисованы не только фасады зданий, но и лестничные клетки", — подтвердила Греневица.

В свою очередь, представительница Госполиции Гита Гжибовска пояснила, что за подобные нарушения — использование прославляющих военную агрессию и преступления символов в публичном месте, за исключением случаев, когда такая цель не преследуется — может быть применена административная ответственность: физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 350 евро, а юридические лица — на сумму до 2900 евро.

Закрашивать символ не стоит, так как это может повлечь за собой проблемы.

"В этом случае правильнее всего было бы сообщить домоуправлению или владельцу, чтобы он убрал эту надпись. Не стоит самостоятельно закрашивать ее на чужой собственность, чтобы не было недоразумений, у владельца тоже могут быть претензии", — пояснила представительница Госполиции.

Домоуправление обещает убрать эти надписи в течение нескольких дней.

"Домоуправление действует незамедлительно, производится фотофиксация, информируются правоохранительные учреждения. Оцениваем состояние здания и принимаем решение, которое было бы финансово приемлемым для владельцев квартир. Обычно мы закрашиваем рисунки соответствующей краской, работы проводятся немедленно, в отдельных случаях работу могут замедлить погодные условия, которые существенно влияют на свойства высыхания краски", — отметила Греневица.

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