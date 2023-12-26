Больше всего рижане недовольны, как решаются проблемы благоустройства города, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром SKDS в ноябре.

Рижанам было предложено назвать три проблемы, которые Рижская дума должна решить в первую очередь. Это был "открытый" вопрос, на который не предлагалось вариантов ответа, и респонденты спонтанно называли самые важные для себя проблемы.

Опрос показал, что 62% рижан обеспокоены проблемами благоустройства, а более половины или 51% респондентов недовольны состоянием дорог и тротуаров.

Социальные вопросы и борьбу с бедностью отметили 16% участников опроса, 12% опрошенных рижан назвали образование и проблемы детей.

Жилищные проблемы были на первом месте для 9% респондентов, проблемы здравоохранения — также для 9% респондентов.

Вопросами общественной безопасности и порядка остались недовольны 6% респондентов, и столько же упомянули внутреннюю работу Рижской думы, в том числе проблемы коррупции. Экономические проблемы отметили 4% респондентов.

Опрос проводился с 4 по 11 ноября, в нем принял участие 801 задекларирированный житель Риги в возрасте от 18 до 75 лет.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram