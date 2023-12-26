Из-за осадков уровень воды в реках Курземе снова начал повышаться, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В верховье Венты, Циецере, Барте и Цираве уровень воды повысился на 16-50 сантиметров, а в верховье Барты — на 62 сантиметра.

Гидрологи отмечают, что во многих местах Латвии затоплены поймы рек и низменности, по-прежнему действует желтое предупреждение о высоком уровне воды. Также опасно выходить на лед.

За минувшие сутки уровень воды в Даугаве от Полоцка до Зельки повысился на один-восемь сантиметров, а возле Плявиня — на 20 сантиметров. В реках бассейна Даугавы уровень воды преимущественно коллебался на пять сантиметров в ту или иную сторону.

Даугава покрыта льдом от верховья до Суражи, а у Витебска река свободна ото льда, возле Уллы на льду есть полыньи. От Полоцка до Екабпилса вдоль берегов в реке появились забереги, возле Зелльки наблюдаются редкие подвижки и награмождения льда вдоль берегов. Возле Плявиняс уплотнение льда продолжает размывать.

В реках бассейнов Гауи и Салацы уровень воды в основном снижается или немного колеблется, только в Гауе возле Валмиеры уровень воды повысился на 13 сантиметров. В реках бассейна Лиелупе уровень воды в основном колеблется или снижается. В Малой Югле и Большой Югле уровень воды понизился на 14 и 39 сантиметров соответственно.

Большинство рек Латвии свободны ото льда, но на некоторых участках рек восточной части страны еще видны остатки льда. В Педедзе возле Литене ледяной на ледяном покрове появились полыньи, снежная слякоть и вода.

Как отмечают гидрологи, на отдельных участках рек сток воды стабилизировался или снизился. В ближайшие дни ожидаются осадки, небольшие заморозки будут сменяться оттепелью, что будет способствовать длительно повышенному уровню воды.

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