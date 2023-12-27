В чем заключается работа
Вы будете работать в новостной редакции: находить и готовить к публикации новости, обзоры, разъясняющие материалы, а также время от времени придумывать и реализовывать новые контентные и технические решения. Материалы, над которыми вы будете работать, мы планируем публиковать на Rus.Delfi.lv.
Чего мы ожидаем от кандидатов
- Вы в курсе актуальных событий в мире и в Латвии — в политике, экономике и других сферах жизни;
- у вас отличный письменный русский язык, а еще вы можете быстро и точно переводить с латышского и (желательно) английского;
- у вас есть навыки работы на компьютере — работа с текстом, обработка фотографий;
- вы способны самостоятельно организовать работу, фокусироваться на приоритетах, не боитесь экспериментировать;
- вы коммуникабельны, готовы работать в команде и склонны к творческому мышлению.
Опыт работы в СМИ и смежных областях считается преимуществом.
Условия работы
- зарплата от 1200 до 1400 евро до уплаты налогов;
- медицинская страховка и все социальные гарантии;
- возможность частичной работы из дома;
- возможности роста и повышения квалификации: курсы, семинары и другие виды обучения;
- абонемент в спортзал и возможность посещать концерты и другие мероприятия;
- и много других приятных бонусов.
CV и мотивационное письмо на русском языке присылайте на rus.redakcija@delfi.lv. Если у вас есть публикации в СМИ, ссылки на них будут очень кстати. Мы свяжемся с кандидатами, которые пройдут в следующий этап конкурса.
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