В воскресенье, 31 декабря, и в понедельник, 1 января, проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным, также будут организованы дополнительные рейсы на отдельных маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщило муниципальное предприятие Rīgas satiksme.

31 декабря и 1 января все пассажиры смогут ездить в столичных трамваях, троллейбусах и автобусах бесплатно, без билета — в том числе, не приобретая кодовый билет. Поездку просто не нужно будет регистрировать.

Дополнительные рейсы

Для удобства посетителей мероприятий Новогодней ночи, на ряде маршрутов общественного транспорта будут организованы дополнительные рейсы.

Это автобусные рейсы NN 3, объединенный маршрут автобусов NN 12, 23 и 26 (будет курсировать по Каменному мосту), 24, 25, 37, 51 и 53.

Трамвайные маршруты: 1, 5 (только между центром и Милгрависом), 7 и 11.

Троллейбусные маршруты: 4, 9, 15, 17 и 18.

Автостоянки

31 декабря и 1 января платными автостоянками, которыми управляет Rīgas satiksme, можно будет пользоваться бесплатно. Кроме — подземной автостоянки на ул. Кр. Валдемара 5а — там за парковку авто придется платить согласно тарифу.

Клиентские центры

В субботу, 30 декабря, время работы центра обслуживания клиентов Rīgas satiksme на улице Спикеру 1 — с 10.00 до 16.00. Остальные клиентские центры 30 декабря будут закрыты.

31 декабря и 1 января будут закрыты все центры обслуживания клиентов.

Подробная информация об общественном транспорте в праздничные дни — здесь.

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