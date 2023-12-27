Члены Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) все же подпишут договоры с Национальной службой здравоохранения (NVD), продлив срок сотрудничества еще на один год, заявила агентству LETA глава LĢĀA Алиса Ницмане-Айшпуре.

Она рассказала, что правление ассоциации в среду после встречи с министром здравоохранения Хосамом Абу Мери организовало собрание, на котором состоялось голосование по вопросу дальнейших действий LĢĀA. В результате было принято решение о том, что члены организации продлят договор с NVD на год, а не на два месяца, как этого ранее хотела ассоциация.

Отвечая на вопрос о процессе принятия решения, Ницмане-Айшпуре отметила, что он был нелегким и решение было принято под значительным давлением, которое исходило из публичных высказываний как NVD, так и министра здравоохранения.

"Грустно, что в нашей стране таким образом говорят с коллегами", — сказала Ницмане-Айшпуре, добавив, что это не послужит хорошим сигналом для молодых коллег.

Как сообщалось, после встречи с LĢĀA министр здравоохранения Абу Мери в среду заявил, что договор об оказании услуг в следующем году еще не подписали 9% семейных врачей.

По его словам, к утру 27 декабря договор не подписали 110 семейных врачей из общего числа 1200. Большинство не сделавших этого семейных врачей из Риги. Семейных врачей попросили подписать договор до пятницы, 29 декабря, и если к тому времени останется кто-то, кто этого не сделает, то, по словам министра, придется проинформировать пациентов о том, что в конкретной практике оплачиваемые государством услуги с 1 января больше оказываться не будут.

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