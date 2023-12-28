В следующем году самыми важными для правительства вопросам станут укрепление государственной безопасности, снижение бюрократии и развитие народного хозяйства, заявил в интервью TV3 президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Глава государства назвал три сферы, в которых он ожидает более активных действий правительства Эвики Силини ("Новое Единство") в следующем году. В первую очередь президент упомянул вопросы, связанные с безопасностью, пояснив, что необходимо развивать систему гражданской обороны, укреплять границу, повышать зарплаты в системе внутренних дел и так далее.

По наблюдениям президента, за последние годы в Латвии значительно выросла бюрократия, поэтому правительству следует приложить усилия к ее сокращению.

Третьим важным направлением работы Ринкевич назвал стимулирование экономической активности и развитие народного хозяйства. Так правительство должно подумать о том, как стимулировать кредитование и привлечь инвестиции. Также предстоит большая работа по продвижению железнодорожного проекта Rail Baltica.

По оценке президента, правительство Силини показало свою способность действовать в первые 100 дней. В качестве позитивных примеров деятельности Кабинета министров Ринкевич назвал утверждение госбюджета-2024, решения, связанные с тарифами на распределение электроэнергии, достижение определенного прогресса в сфере прав человека.

Ринкевич все еще ждет, когда в "истории" с частными полетами экс-премьера, нынешнего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") будет — заключением Госконтроля — поставлена некая точка. "Я понимаю, что общество пока не дождалось такого ощущения полной ясности", — сказал президент.

Эдгару Ринкевичу был и задан вопрос в связи с последними данными Управления по делам гражданства и миграции о том, что из Латвии будут выдворены не менее 1200 граждан России, которые не выполнили требования Иммиграционного закона, не подав документы для получения вида на жительство для проживания в Латвии. Президент воздержался от оценки того, следует ли считать число подлежащих выдворению из страны большим или маленьким, но подчеркнул, что закон необходимо соблюдать. "Это уже вопрос принципа", — добавил политик.

Президент признал, что необходимо будет глубоко проанализировать, почему такое количество проживающих здесь людей предпочло полностью игнорировать требования закона.

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