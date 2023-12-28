Ежедневные поезда Рига-Лиепая в ноябре были заполнены на 75%, сообщили Латвийскому радио представители Vivi (Pasažieru vilciens). В декабре заполняемость была немного ниже, а в среднем за девять месяцев она составила 53%. Тенденции положительные, поэтому планируется, что с сентября 2024 года пассажирский поезд по маршруту Рига-Лиепая будет курсировать два раза в день в обоих направлениях, пишет портал Lsm.lv.

"Предприятие проводит капитальные ремонты дизельных поездов, чтобы увеличить количество доступных составов. С 1 сентября 2024 года мы планируем открыть второй ежедневный рейс в направлении Лиепаи, — сообщила представитель Vivi Сигита Звиедре. — В ноябре и декабре было несколько случаев, когда пассажиры оставались без места, но это было лишь временно и в электрифицированной зоне".

По отзывам пассажиров, поезд курсирует в удобное время, цена немного ниже, чем если ехать автобусом. "Очень вежливые проводники. Дорога немного короче. Еще хотелось бы новые поезда. Я попробовала новый поезд из Юрмалы в Ригу — если такие когда-нибудь будут ходить в Лиепаю, больше ничего и не надо", — рассказывает о своем опыте пассажирка Сармите.

Однако новые поезда на лиепайской линии появятся не скоро. На вопрос Латвийского радио, когда планируется электрификация линии, в VAS Latvijas dzelzceļš ответили, что предприятие постоянно инвестирует в инфраструктуру этой железнодорожной линии, чтобы увеличить скорость движения поездов и сделать транспорт более еще более экономичным, удобным в использовании и привлекательным, однако в обозримом будущем электрификация на участке Елгава-Лиепая не планируется.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Ригой и Лиепаей восстановлено в этом году. Поезд отбывает из Лиепаи рано утром, а вечером идет обратно. В какое время дня будет курсировать второй поезд, если его запустят с сентября, пока неизвестно.

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