Через неполных два месяца наступит печальная годовщина — два года с начала вторжения России в Украину. В Латвии об этом постоянно напоминают не только заголовки новостей, но и большое количество украинских беженцев. В настоящее время в стране проживает около 33 тысяч украинцев, в том числе почти 20 тысяч в Риге, где продолжает работать специальный центр поддержки граждан Украины, пишет LSM со ссылкой на Latvijas Radio. Где и каким образом планируется помогать украинцам в новом году?

В первый рабочий день нового года центр поддержки жителей Украины откроется на новом месте — на Югле. В самом начале войны, с 4 марта 2022 года, он работал в Доме конгрессов, затем переехал в здание Рижского технического университета на берегу Даугавы, потом размещался недалеко от Большой Гильдии в Старой Риге. В центр по-прежнему ежедневно обращаются в среднем 500 украинских беженцев. Среди них есть и те, кто только что приехал в Латвию, но большинство приходят за помощью повторно.

"Чем дольше здесь живет человек, включаясь в латвийскую среду, тем больше вопросов у него возникает — об интеграции, о латышском языке. Сейчас очень популярный вопрос — новогодние мероприятия для детей", — говорит Линда Якобсоне-Гавала из организации "Хочу помочь беженцам". Она считает нелогичным, что с нового года центр поддержки украинцев будет находиться так далеко от центра — на Югле, на улице Палес, 9: "В рижский центр приезжают люди из разных мест, не только рижане И больше всего беспокоят те люди, которые приходят впервые".

Военные беженцы с самым большим "стажем" живут в Латвии уже почти два года. У них больше нет иллюзий, что война вот-вот закончится. Некоторые украинцы уже решили, что останутся в Латвии как можно дольше, поскольку своих домов в Украине у них больше нет.

Руководитель рижского центра украинских беженцев Петерис Грубе пытается мыслить позитивно — переехать на новое место в бывшую 63-ю Рижскую школу решено из соображений экономии, но это открывает и более широкие возможности для деятельности, в частности, образовательной. "Здесь у нас большой актовый зал, есть спортзал, что даст возможность организовывать мероприятия. На третьем этаже мы планируем учебные классы — меняем профиль больше в сторону образования, чтобы давать человеку не только рыбу, но и удочку, чтобы эту рыбу добыть", — сказал Грубе.

Как учить украинских детей

"Идет уже третий учебный год, а около половины украинских детей в Латвии по-прежнему учатся дистанционно. Судя по заявлениям Министерства образования и науки, у нас нет плана, как мотивировать этих детей включиться в латвийскую систему образования. Это существенное отличие от других стран, например, соседней Литвы, где украинские дети обязаны посещать школу. Латвия также не предлагает никаких бесплатных курсов или уроков для украинских детей, которые сейчас не учатся в латвийских учебных заведениях", — заявила Якобсоне-Гавала.

В ответ на эти претензии министр образования и науки Анда Чакша заявила, что интерес невелик и со стороны самих украинцев: "Я говорила с послом Украины, я предложила, чтобы мы регистрировали всех детей не только в самоуправлении, но и в школе, но не получила поддержки. Сейчас [для украинских детей] доступно обучение латышскому языку, организованное обществом скаутов и гайд, и мы видим, что группы там не заполнены".

Поддержка продлена

Финансирование на поддержку украинцев в Латвии в следующем году будет достаточно большим — 70 миллионов евро. Правда, запрашивалось еще больше — 80,882 млн евро. По мнению госсекретаря МВД Димитрия Трофимова, самое главное то, что уже в октябре было принято решение о продлении статуса защиты украинских беженцев в Латвии — уже не на короткий срок, как в начале войны, а дольше — до 3 марта 2025 года. На такой же период продлено и действие закона о специальной поддержке.

Трофимов сообщил, что украинцам выдано 60 763 временных ВНЖ и так называемых виз D, срок действия которых законодательно продлен на весь следующий год. Более половины этих людей обратились за различными видами помощи — проживание, питание, образование, социальные пособия.

"Если сравнивать с ситуацией в первый год войны, то тогда в первую очередь у людей была потребность в жилье, в нем нуждались около 10 тысяч человек. В настоящее время при поддержке самоуправлений расселено 3119 человек", — сказал Трофимов. Самоуправления могут разместить еще 726 человек. Кроме того, в этом году временным жильем были обеспечены и беженцы из числа тех более чем 100 тысяч, которые пересекали Латвию транзитом и нуждались в ночлеге.

Он также согласен, что самое актуальное сейчас-социально-экономическая интеграция украинцев и изучение латышского языка. Работодатели по-прежнему имеют право принимать на работу украинцев без знания госязыка в той мере, в какой это не мешает выполнению трудовых обязанностей.

Нет специальной стратегии интеграции

Вопросами обучения украинцев латышскому языку и их интеграции занимаются Минобразования и Министерство культуры в сотрудничестве с Фондом общественной интеграции, уточнил представитель МВД.

Как заявила парламентский секретарь Минкульта и специалист по интеграции Агнесе Лаце, специальная стратегия интеграции украинцев в Латвии не разработана. "Пока нет такого плана, который направлен именно на интеграцию украинского гражданского населения в латвийское общество. Это часть общего плана поддержки украинцев", — сказала Лаце.

В этом году было выделено чуть более 4 млн евро на обучение латышскому языку взрослых и столько же на курсы культурной ориентации для всех украинских беженцев. Финансирование на следующий год запрашивается в том же объеме, сообщила Лаце.

По ее словам, в этом году летние курсы культурной ориентации для украинских детей начались только в середине лета, но в следующем году они обязательно начнутся вовремя. Поддержку получила и инициатива самих украинцев — Министерство образования и науки передало в безвозмездное пользование благотворительной организации "Ukraiņu māja Latvijā" здание на улице Стругу, 4, которое гораздо ближе к центру города, чем новый центр поддержки жителей Украины на Югле.

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