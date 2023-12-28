На должность генерального директора Службы государственных доходов (VID) продолжают претендовать два кандидата, из которых конкурсная комиссия и министр финансов должны выбрать одного, чтобы направить его на утверждение в Кабинет министров.

По неофициальной информации, имеющейся у агентства ЛЕТА, этими кандидатами являются Вита Нарницка, генеральный директор Государственной земельной службы, и Байба Шмите-Роке, исполняющая обязанности директора налогового управления VID.

Глава комиссии по оценке кандидатов, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис отказался давать комментарии агентству ЛЕТА до завершения конкурса, а министр финансов Арвил Ашераденс в четверг не ответил на вопросы.

Связаться с Нарницкой в четверг также не удалось, а Шмите-Роке не стала комментировать ход конкурса, но сказала, что, как и все остальные, ждет решения министра финансов о единственном кандидате на пост генерального директора VID.

Шмите-Роке добавила, что на посту главы налогового управления VID у нее не только есть идеи, но и уже разработан план, как вернуть доверие клиентов, предоставлять удобные и понятные услуги и быть по-настоящему открытым партнером.

По имеющейся в открытом доступе информации, Шмите-Роке работает в VID на различных должностях с 1999 года. С 2020 года она является заместителем директора налогового управления, а в настоящее время исполняет обязанности директора. Из официальной декларации Шмите-Роке за 2022 год следует, что помимо работы в СГД она занималась научной деятельностью в Рижском техническом университете (РТУ).

Шмите-Роке получила степень магистра экономики в Латвийском университете и степень доктора философии в РТУ.

По данным архива агентства ЛЕТА, Нарницка была назначена руководителем Государственной земельной службы в 2020 году. До этого она была заместителем руководителя Службы госдоходов Иевы Яунземе и директором управления информатики. Ранее Нарницка была заместителем директора по исследованиям и ИТ в Государственном агентстве регионального развития, работала в секретариате министра по особым поручениям по делам электронного управления и в Бюро по надзору за закупками.

Нарницка получила степень магистра телематики в РТУ, где также защитила докторскую диссертацию.

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