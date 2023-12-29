Рижская дума разработала новые правила, которые оговаривают, какие виды отопления в каких районах столицы будет разрешено использовать, сообщает портал rus.lsm.lv. Необходимость внесения изменений самоуправление аргументирует требованиями. У каждого жителя Риги будет возможность до 8 января высказать свое мнение о проекте правил.

Сейчас в Риге действуют правила, принятые в 2019 году, но они недостаточно детальны, указывает дума. Например, не допускают исключений для устройства декоративных каминов, уменьшения выбросов путем установки фильтров и т. д. В проекте же новых правил, помимо уточнений такого рода, предусмотрен еще и ряд важных ограничений.

Так, во всех зонах планируется запретить установку отопительного оборудования, в котором используется каменный уголь, торф или жидкое топливо (в том числе дизельное). Во всех зонах будет запрещено сжигать отходы и устанавливать новые печи для сжигания отходов (кроме оборудования, на которое можно получить лицензию на загрязняющую деятельность). И наконец, с 1 января 2031 года по всей Риге нельзя будет устанавливать новые системы отопления, использующие любое ископаемое топливо.

Предусмотрено зонирование — так, в первый зоне (исторический центр и старая часть застройки в Пардаугаве) запрещено будет устанавливать новые системы отопления на твердом топливе или газе, отопление должно быть либо централизованным, либо с применением безэмиссионных технологий.

Во второй зоне (прилегающей к первой) запрещено будет устанавливать новые системы отопления на твердом топливе (биомассе). Для отопления в этой зоне применение менее приоритетных систем (на газе) будет допустимо, если использование более предпочтительных отопительных систем технически или экономически необоснованно.

В третьей (периферийной) зоне будет допустимо, при условии технической или экономической необоснованности использования безэмиссионных видов отопления, использовать и газовое, и дровяное отопление.

Ознакомиться с документами можно здесь, поделиться своим мнением — здесь.

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