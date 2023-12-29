"Вы — достояние латвийской культуры и искусства, мастер латвийского фотоискусства и основоположник высоких стандартов фотоискусства, чье имя и достижения вошли в историю нашей страны. Вы всегда обращали внимание то, насколько многогранен человек. В своих фотографиях вы создали свой мир, в котором цвета трансформируются в эмоционально насыщенные черно-белые тона, свет проливается на бумагу — из образов, символов и любви. Сделанное вами — это непреходящая ценность как для фотоискусства Латвии, так и для умов и сердец людей!", — говорится в Благодарственном письме президента.