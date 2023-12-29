В пятницу, 29 декабря, президент Латвии Эдгар Ринкевич в Рижском замке вручил Благодарственное письмо легендарному фотографу Гунару Бинде.
"Вы — достояние латвийской культуры и искусства, мастер латвийского фотоискусства и основоположник высоких стандартов фотоискусства, чье имя и достижения вошли в историю нашей страны. Вы всегда обращали внимание то, насколько многогранен человек. В своих фотографиях вы создали свой мир, в котором цвета трансформируются в эмоционально насыщенные черно-белые тона, свет проливается на бумагу — из образов, символов и любви. Сделанное вами — это непреходящая ценность как для фотоискусства Латвии, так и для умов и сердец людей!", — говорится в Благодарственном письме президента.
Кавалер ордена Трех звезд, фотограф Гунарс Бинде родился 27 декабря 1933 года. Имя Гундара Бинде стало известно в международнном контексте после Второй Мировой войны, и в Латвии заговорили о фотографии как средстве художественного выражения. Статус Бинде как мастера-фотографа — бесспорен, его работы вошли в историю фотографии. Гунарса Бинде по праву признают первопроходцем и уже классиком латвийской фотографии, чья настойчивая и страстная работа подарила миру представление о латвийской фотографии.
В 1966 году в Аргентине Гунару Бинде была вручеа золотая медаль за работу "Портрет Эдуарда Смильгиса".