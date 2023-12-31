Празднование Нового года в Риге обойдется самоуправлению примерно в 200 тысяч евро, выяснило агентство LETA.

Указанную сумму планируется потратить на организацию шести мест для встречи Нового года в Вецриге, в том числе около 22 тысяч евро планируется потратить на пиротехнические спецэффекты.

Рижское самоуправление приглашает встретить Новый год на шести площадях Старой Риги - на Ратушной площади, на площади Ливу, на площади Пилс, на участке улицы Калькю между улицей Валню и бульваром Аспазии, на площади возле Пороховой башни, а также на площади возле музея декоративного искусства и дизайна.

В рижском самоуправлении подчеркнули, что проводить фейерверки не планируется.

При этом на всех шести площадках запланированы пиротехнические эффекты. Речь идет об "экологически чистых спецэффектах нового поколения", таких как сценический дым, механические искровые устройства, конфетти, эффекты сценической кометы и т. д.

Праздничная программа на шести площадках в Вецриге запланирована с 21:00 до 2:00.

На Ратушной площади зрителей развлечет диджей Stocka, на площади Ливу за пультом будет диджей Магнус Эриньш, на площади возле Пороховой башни — диджей Aspirins, на площади возле музея декоративного искусства - диджей Dubra, на улице Калькю - диджей Робертс Лейсмейерс, а на площади Пилс — диджей Валдис Мелдерис.

Чтобы согреть посетителей, на площадках мероприятия будут доступны горячие напитки и закуски. Карты мест проведения новогодних торжеств будут размещены в Вецриге.

На фасадах зданий возле праздничных площадей размещены праздничные видеопроекции на тему "Зимние сказки", созданные художниками Анной Мелдрая, Сандией Траутмане и Дависом Кристапом Айгарсом.

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